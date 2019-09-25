РИАМО - 25 сен. С 27 по 29 сентября в городском округе Ступино пройдет социальная ярмарка «Ценопад», на которой местные жители смогут приобрести фермерскую продукцию по низкой цене, мероприятие пройдет по адресу: Ступино, улица Андропова, в районе дома 58, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Участники ярмарки представят большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%, а также «Ценопадные продукты» (со скидкой до 70%) - порядка 32 наименований», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В список «Ценопадных продуктов» войдут некоторые сухофрукты, помидоры, перец, варенье, ряд колбасных изделий и прочее. Гости ярмарки смогут также купить домашнюю птицу, мясо и молоко, а также мед, халву, кондитерские изделия.

Традиционно на ярмарке будет представлен большой ассортимент овощей и фруктов урожая 2019 года. Также здесь будут продавать домашний текстиль, сезонную одежду кожгалантерею, посуду, сувениры и товары народных промыслов.

В зоне общепита будет работать придвижная жаровня барбекю, где будут представлены разнообразные колбасы и мясные изделия.