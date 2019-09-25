РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 сен. В Королеве с начала текущего года 330 семей оформили выплаты в связи с рождением первого ребенка, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

В соответствии с законом осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, право на которую имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны.

«С начала года федеральную выплату в городе Королев оформили 330 семей. Право на получение федеральной выплаты возникает в случае, если первый ребенок родился или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, и, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума», – говорится в сообщении.

Также выплаты положены женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

«Данная выплата назначается по месту регистрации, по месту жительства, по месту пребывания или фактического проживания заявителя. Размер федеральной выплаты в 2019 году составляет 12057 рублей», – отмечается в материале.

Среднедушевой доход семьи при назначении федеральной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление о назначении федеральной выплаты можно подать в органы социальной защиты населения по месту жительства, по месту пребывания или фактического проживания заявителя. В Королеве можно обратиться в управление социальной защиты населения по адресу: улица Циолковского, дом №29, кабинет 14, телефон: 8(495)511-87-83. Для жителей микрорайона Юбилейный – в отдел соцзащиты на улицу Ленинская, дом №4, телефон: 8(495)515-03-90.