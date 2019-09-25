РИАМО - 25 сен. Абитуриенты могут подавать документы в пять вузов, в каждом не более чем на три направления подготовки, однако более 57% абитуриентов, поступавших на бюджет в 2019 году, подавали документы лишь в один вуз, сообщил журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Более половины абитуриентов, которые поступают в вузы, поступающие на бюджет, заранее определяются с выбором вуза. Более 57% абитуриентов этого года подавали документы только в один вуз», - сказал Круглинский.

Он также добавил, что наиболее популярными специальностями и направлениями в этом году при поступлении вузы на бюджет стали педагогическое образование, лечебное дело, строительство, электроэнергетика, информатика и вычислительная техника, агроинженерия, юриспруденция и экономика.