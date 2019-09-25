РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 сен. В Балашихе 11 подросткам торжественно вручили их первые паспорта в рамках акции «Мы – граждане России», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественное вручение состоялось в среду в отделе №2 управления ЗАГС Балашихи в микрорайоне Железнодорожный. В мероприятии приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина, депутат совета депутатов Балашихи Андрей Коровушкин, сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» и другие.

«От имени главы городского округа Сергея Юрова разрешите вас поздравить с получением паспортов. Желаю вам быть смелыми, креативными. Вы всегда можете участвовать в разных мероприятиях, в том числе спортивных, в нашем молодежном центре», – сказала Варнина.

Она пожелала ребятам успехов в учебе и общественной жизни.

После получения паспортов ребята произнесли слова клятвы посвящения юных граждан России.

Начальник миграционного пункта №3 МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Надежда Максименкова, поздравляя юных граждан, напомнила им о том, что с получением паспорта наступает ответственность, как административная, так и уголовная. Она отметила, что очень важно помнить об этом.

Акция «Мы – граждане России» проводится в Балашихе с 2009 года. Она организована молодежным центром «Мы вместе» при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи и отдела №2 Балашихинского управления ЗАГС. Ее цель – воспитание патриотических чувств у молодого поколения.