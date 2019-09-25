РИАМО - 25 сен. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев и свидетелей ДТП с пешеходом, которое произошло на территории Троицкого административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ТиНАО.

«Вечером 24 сентября вблизи деревни Чириково поселка Краснопахорское на 52-м километре автодороги А-101 Москва – Рославль неизвестный водитель совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

В нарушение требования ПДД водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия и скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (926) 127-09-87, 8 (925) 411-18-08.