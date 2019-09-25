РИАМО - 25 сен. Четыре курорта Московской области – «Сорочаны», «Степаново», «Волен», «Яхрома» – признаны одними из лучших в России для отдыха предстоящей зимой и в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«В первую десятку горнолыжных курортов России для отдыха этой зимой вошли курорты Красной Поляны («Роза Хутор», «Горки Город»), курорты Подмосковья («Сорочаны», «Степаново», «Волен», «Яхрома»), курорты Карачаево-Черкесии («Архыз» и «Домбай»), курорты Алтайского края («Белокуриха»)», – отмечается в материале.

Также в десятке лучших – курорты Южного Урала («Завьялиха», «Солнечная долина»), курорты Среднего Урала («Гора Белая»), курорты Ленинградской области («Игора», «Охта Парк», «Красное озеро»), Шерегеш в Кемеровской области, «Свияжские холмы» под Казанью в Республике Татарстан и «Бобровый лог» в Красноярске.

По данным портала, за курорты Красной Поляны в Сочи как лучшие для зимнего отдыха отдали 27% голосов, за курорты Московской области – 18%, за курорты Карачаево-Черкесии и Алтайского края – по 13%, за курорты Южного Урала, Среднего Урала, Ленинградской области, Шерегеш, «Свияжские холмы» и «Бобровый лог» – по 4%.

Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса на тему, на каких горнолыжных курортах туристы хотят отдохнуть зимой.