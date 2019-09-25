РИАМО – 25 сен. В вечерние часы пик 25, 26 и 27 сентября на Рижском направлении МЖД в графике движения восстановлены четыре пригородных поезда – по два поезда из столицы и области, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В 19:26 со станции Ленинградская до станции Нахабино отправится электропоезд №6911. Ленинградская интегрирована со станцией «Стрешнево» МЦК. Переход организован по принципу «сухие ноги» и занимает несколько минут», – говорится в сообщении.

В 19:28 с Рижского вокзала Москвы до станции Нахабино отправится поезд №6621. По направлению в столицу на участке Нахабино – Москва восстановлены пригородные поезда №6342 (отправление из Волоколамска в 16:29) и №6518 (со станции Новоиерусалимская в 17:58).

Ранее поезда были выведены из расписания на период масштабных работ по капитальному ремонту пути на участке Павшино – Нахабино.

Железнодорожники проводят ремонт инфраструктуры для обеспечения безопасности и надежности перевозок. От состояния инфраструктуры в том числе зависит пропускная способность участка, то есть количество курсирующих пригородных поездов.

Так, по будням до конца сентября движение поездов на перегоне Павшино – Нахабино в интервале с 10:10 до 18:00 организовано по одному пути в реверсивном режиме. На втором пути проходит замена рельсошпальной решетки. Организация движения по время «окон» – это сложный процесс.

В октябре запланировано развернуть ремонтные работы на другом участке – Тушино – Павшино.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».