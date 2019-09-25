РИАМО – 25 сен. На площади Савеловского вокзала завершаются работы по благоустройству, в ближайшее время схема движения транспорта изменится – площадь станет комфортнее как для пересадки между наземным транспортом, метро и пригородными поездами, так и для личного транспорта и такси, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Так, для автобусов на площади выделена специальная территория, куда возможен заезд только городского транспорта.

«Автобусы теперь подъезжают максимально близко к метро. Для личного транспорта на площади добавится новая парковка, места для кратковременной стоянки и посадки, высадки пассажиров, а также для посадки на такси. Подъехать можно с улицы Нижняя Масловка, или с Бутырской улицы, а съезд с Савеловской эстакады на площадь останется доступен только для городского транспорта», – отмечается в сообщении.

В Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) пояснили, что за счет правильного зонирования и организации движения удалось разместить на площади Савеловского вокзала пять остановок.

«Маршруты теперь удобно распределены между ними по направлениям поездки, в центр и в область. Также обустроены новые пешеходные переходы и расширено пешеходное пространство. После благоустройства движение по площади становится намного комфортней и безопасней как для пассажиров городского транспорта, так и для автомобилистов», – подчеркивается в материале.

Кроме того, осенью на площади Савеловского вокзала будут размещены стелы пешеходной навигации со схемами и табло с расписанием. Пока здесь установлены временные стойки со всей необходимой пассажиру информацией.

Также на площади появится инфраструктура электротранспорта: велопрокат, самокаты и зарядные станции для электромобилей, а в следующем году на площади планируется размещение зарядных станций для электробуса.

С подробной информацией об изменении схемы движения можно будет ознакомиться на Едином транспортном портале в ближайшее время.

Помимо этого, изменения схем движения будут переданы в навигационные системы. Водителей просят быть внимательными в районе Савеловского вокзала, следить за дорожными знаками.