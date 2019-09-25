РИАМО - 25 сен. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и министр жилищной политики региона Инна Федотова в среду вручили свидетельства о праве на получение жилищных субсидий 100 молодым ученым и уникальным специалистам в рамках программы «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«Вы наша надежда и опора на будущее. Программа, поддержанная губернатором Московской области Андреем Воробьевым, успешно продолжается – в прошлом году она была продлена на два года. Уже 307 молодых, успешных ученых и специалистов свои квартиры получили. По 100 квартир получат в этом году, и в следующем», – сказал Хромов.

В награждении приняли участие 100 специалистов, работающих в оборонно-промышленных компаниях и научных организациях Московской области. Среди них специалисты из Черноголовки, Королева, Фрязина, Дубны, Пущина, Сергиева Посада, Звездного городка, Серпухова, Коломны, Реутова, Дзержинского, Жуковского, Химок, Подольска.

Кроме того, жилье получили специалисты из Балашихи, Красногорска, Мытищ, Одинцова, Протвина, Пушкина, Раменского округа и Солнечногорска.

«Это последнее в этом году вручение. Такого масштабного еще не было. С 2016 года программа действует, в ней участвуют еще врачи, фельдшеры, учителя, воспитатели, тренеры. <...> Московская область – уникальный регион, в котором сочетаются не только мегаполисы, но и таунхаусы, и индивидуальная застройка», – заключила Федотова.

Всего за 2019 год в Подмосковье выделили 360 субсидий на приобретение жилья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Ее участникам предоставляется возможность самостоятельно выбирать жилье в пределах муниципалитета, в котором они работают, или в граничащих с ним муниципалитетах Подмосковья. При этом правительство региона возмещает полную стоимость приобретаемого жилья, а участник программы платит только начисленные проценты по кредиту.