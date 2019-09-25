РИАМО – 25 сен. Открытый урок по плаванию для граждан старшего возраста состоялся накануне на базе конькобежного центра «Коломна», в нем приняли участие 60 подопечных местного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Занятие провели квалифицированные инструкторы.

«Подобные мероприятия приобщают к регулярным занятиям спортом и проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Активное долголетие», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, также в физкультурно-оздоровительных комплексах региона реализуется акция «Добрый час». Она направлена на обеспечение бесплатного доступа к занятиям спортом для социально-незащищенных слоев населения.

«В рамках данной программы в спортивных учреждениях Подмосковья организованы бесплатные сеансы для посещения пенсионерами, ветеранами, членами многодетных семей, инвалидами. За первое полугодие 2019 года участниками «Доброго часа» стали свыше 387 тысяч жителей», – подытожил министр.