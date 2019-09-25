РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 сен. Театральный фестиваль-лаборатория пластической драмы «PRO.Позиция» пройдет в подмосковном Королеве со 2 по 6 октября, сообщила «РИАМО в Королеве» член оргкомитета фестиваля Виталина Зинченко.

«PRO.Позиция» – это первый и уникальный фестиваль на стыке двух миров – театрального искусства и танца. Идея фестиваля – встреча преданных своему делу профессионалов, единомышленников и друзей, готовых вместе говорить о движении, делиться своим видением и идеями, танцевать и реализовываться в творческой среде – привлекла в Подмосковье передовые коллективы, педагогов и творческих людей.

«Со 2 по 6 октября в Королеве на базе Театра юного зрителя (ТЮЗ) пройдет первый театральный фестиваль-лаборатория пластической драмы «PRO.Позиция». Помимо показа и профессионального обсуждения творческих работ участников, программа фестиваля включает открытый круглый стол «Танец. Перформанс. Театр» и насыщенную экспериментами творческую лабораторию «Телесные и перформативные практики» под руководством Татьяны Чижиковой», – сказала Зинченко.

Торжественное открытие фестиваля состоится 2 октября в 14:00 в Театре юного зрителя по адресу: Королев, улица Калининградская, дом №12.

В фестивале примут участие Лаборатория физического театра, театр «Недослов», арт-проект «Кое-кто», Татьяна Чижикова с моноспектаклем «Ударница» и коллектив МБУК «Театр Юного Зрителя» с постановкой «Необыкновенные приключения Карика и Вали».