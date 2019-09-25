РИАМО - 25 сен. В Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России обратилось ООО «ГорКапСтрой», представители организации пожаловались на действия ГБУ МО «Научно-исследовательский институт комплексного проектирования», была проведена проверка и выявлены нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Нарушение выразилось в установлении незаконного требования о наличии у участника конкурса копии положительного заключения исключительно государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, полученной в отношении объекта капитального строительства по исполненному контракту», - говорится в сообщении.

При этом никак нельзя было подтвердить соответствующий опыт документами негосударственной экспертизы. Таким образом при проведении конкурса на контракт были допущены нарушения ФЗ «О защите конкуренции» в части ненадлежащего установления критериев оценки заявок.

В ближайшее время будет принято решение о наличии признаков административного правонарушения в действиях должностных лиц ГБУ МО «Научно-исследовательский институт комплексного проектирования».