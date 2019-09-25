РИАМО - 25 сен. В сдаче единого государственного экзамена в 2019 году участие приняли 740 тысяч человек, результаты ЕГЭ 2019 года сопоставимы с результатами прошлых лет, сообщил журналистам в среду начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«В этом году единый государственный экзамен собрал 740 тысяч участников, из них более 650 тысяч были выпускниками текущего года. В прошлую пятницу, 20 сентября, прошел последний экзамен в формате ЕГЭ - это был резервный день для тех, кто по каким-то причинам не смог пройти аттестацию в отведенные сроки», - сказал Круглинский.

Он также добавил, что результаты ЕГЭ этого года сопоставимы с результатами прошлых лет и носят устойчивый характер.