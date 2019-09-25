РИАМО – 25 сен. Масштабную праздничную программу подготовили ко Дню пожилого человека в Московской области, он отмечается 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

День пожилого человека принято отмечать в первый день второго осеннего месяца. Этот праздник имеет международный статус. В этот день во всем мире принято звонить бабушкам и дедушкам, мамам и папам.

«В Московской области специальные программы, посвященные Дню пожилого человека, пройдут в Домах и центрах культуры в Мытищах, Дубне, Лыткарине, Котельниках, Богородском округе, Балашихе, Электростали и Дмитровском округе», – говорится в сообщении.

В этот день для старшего поколения устроят концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха.