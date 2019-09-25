РИАМО - 25 сен. Подмосковная компания «РОТА-АГРО» планирует построить крупный сырный завод на территории Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Новый завод по первичной переработке молока и производству сыров агрохолдинга «РОТА-АГРО» рассчитан на 50 тонн молока в сутки, или до 5 тонн готовой продукции. Суммарные инвестиции компании в проект составят порядка 650 миллионов рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что договор генподряда на проектирование завода подписан между группой компаний «РОТА-АГРО» и новосибирской проектно-строительной организацией. Уже произведен первый авансовый платеж, генеральный проектировщик приступил к выполнению работ.

«Согласно договору, вся проектно-сметная документация по проекту сырного производства, включая государственную экспертизу, должна быть готова к концу марта 2020 года», – отметил Разин.

Сначала планируется ввести цех первичной переработки молока и оборудовать автоматизированную линию по производству мягких сыров типа камамбер. После этого будет запущено производство полутвердых, твердых и сыров по итальянской рецептуре – паста филата.

«Уже сейчас выбираются поставщики оборудования. Основные требования – технологические линии должны соответствовать современным критериям международных стандартов сыроварения. Строительство предприятия, включая монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию, планируется провести за полтора года», – подчеркнул министр.

В производстве будет использоваться молоко с фермы компании «РОТА-АГРО Благовещенье». Новое предприятие создаст около 90 дополнительных рабочих мест в округе.