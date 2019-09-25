РИАМО - 25 сен. На столичной ВДНХ начали строить ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса», это будет непрерывный пешеходный маршрут по несущей конструкции в виде знака бесконечности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лента Мебиуса» расположится в зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая». Протяженность маршрута составит порядка 300 метров, а высота конструкции — около восьми метров», — говорится в сообщении.

На фундаменте «Ленты Мебиуса» установят металлический каркас с фасадами из металлических панелей. Аттракцион украсит архитектурно-художественная подсветка.

Вокруг «Ленты Мебиуса» расположится сад пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус). В саду осязания высадят сосны, в саду звуков - липы, березы и тополя. В саду запахов появятся нарциссы и мускари, спирея серая, роза ругоза и птелея трехлистная, гамамелис виргинский, багряник японский. В саду вкусов высадят пряные травы и плодовые кустарники, среди которых арония, голубика, крыжовник, черная и красная смородина. В саду зрительных ощущений создадут композицию из многолетников.

Работы по созданию аттракциона завершатся в 2020 году.

Лента Мебиуса названа по имени немецкого астронома, математика и механика. По легенде, Август Фердинанд Мебиус открыл ленту, когда служанка сшила тканевую ленту в кольцо, по невнимательности перевернув один из ее концов.