РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 сен. Пожилым людям в Королеве рассказали о рисках сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Лекция прошла в ЦДК имени Калинина.

«Врач-кардиолог «Костинского» филиала Королевской городской больницы Ольга Олейникова рассказала членам городского клуба «Формула жизни» о рисках возникновения атеросклероза и гипертонии, о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и об основах здорового питания», – сказал собеседник агентства.

Лекцию прослушали более 50 человек. В конце все желающие смогли задать вопросы доктору. Мероприятие приурочено ко Всемирному Дню здорового сердца.