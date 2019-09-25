РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 сен. В Балашихе начала работать горячая линия по вопросам подачи тепла в жилые дома, жители могут получить информацию о начале отопительного сезона или пожаловаться на проблемы с отоплением, сообщается в Instagram-аккаунте управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.

«Номер телефона организованной управлением ЖКХ администрации горокруга Балашиха горячей линии по вопросам отопления – 8(495)524-11-86. Этот канал обратной связи должен поспособствовать принятию необходимых мер для устранения возникающих недостатков», – говорится в сообщении.

Телефон работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Горожане смогут получить информацию о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае возникновения проблем – например, если батареи недостаточно прогреваются.

Из-за прихода холодов отопительный сезон в Балашихе начался раньше запланированного срока. В первую очередь к теплу подключили детские сады, школы, объекты здравоохранения и культуры. С 23 сентября отопление начали включать в многоквартирных домах.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров отметил, что запуск отопления является сложным технологическим процессом, и обеспечение полной подачи тепла занимает некоторое время. Тепло будет приходить в каждый дом согласно графику.

График включения отопления в жилых домах Балашихи опубликован на сайте администрации городского округа.