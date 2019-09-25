РИАМО - 25 сен. Власти Москвы изменили подход к расчету арендной платы за участки, предоставленные для реализации масштабных инвестиционных проектов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«Благодаря новой методике при расчетах будут учитываться конкретные характеристики и технико-экономические показатели строящихся объектов», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В рамках реализации масштабных инвестпроектов предприниматели без проведения торгов арендуют у города на шесть лет земельные участки, строя социальные и промышленные объекты.

«Если раньше арендная плата за земельные участки, предоставляемые для реализации масштабных инвестпроектов, определялась на основании отчета независимого оценщика, теперь подготовлена новая методика расчета арендных платежей за землю», - пояснил Ефимов.

Он отметил, что, согласно нововведению, повышенные ставки аренды, подлежащие оплате в первый год аренды участка, будут зависеть от плотности застройки и составят от 25 до 100% от кадастровой стоимости участка. Возможно предоставление рассрочки по оплате повышенной арендной платы на срок до шести лет. Во второй и последующие годы строительства ставка аренды будет повышаться от 1,5 до 8% от кадастра.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что нововведение позволит городу не только привлечь новых арендаторов, но и упростит инвесторам оплату аренды городской земли.

«Благодаря новому подходу существенно упростится расчет размера арендной платы: методика позволит инвесторам предварительно рассчитать стоимость аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов», - пояснил Гаман.

Арендная плата будет вноситься ежеквартальными платежами, а на весь срок действия рассрочки будут начисляться проценты в размере действующей ключевой ставки Банка России на неоплаченную сумму за первый год срока аренды.

Гаман добавил, что с 2015 года городом было предоставлено 24 земельных участка частным инвесторам для строительства масштабных инвестиционных проектов социальной и промышленной инфраструктуры. Общая площадь участков для строительства составила 30 гектаров.