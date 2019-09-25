РИАМО - 25 сен. Бывшего главу сельского поселения Васильевское Серпуховского района Подмосковья (сейчас городской округ Серпухов – ред.) Петра Бахмата признали виновным в серии должностных преступлений и приговорили к 10 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Экс-чиновника признали виновным в систематическом получении взяток, превышении должностных полномочий и серии мошенничеств.

«С 2008 по 2017 год Бахмат, занимая должность главы сельского поселения Васильевское, осуществлял документальное оформление подложных выписок из похозяйственных книг, содержащих заведомо недостоверную информацию о наличии у граждан права на различные земельные участки. Среди данных граждан оказался и ряд знакомых Бахмату лиц. На основании подложных выписок граждане оформили право собственности на ряд земельных участков, за что чиновник получал взятки от 50 до 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В результате противоправных действий чиновника муниципальному образованию был причинен ущерб на общую сумму свыше 39 миллионов рублей. В ходе следствия допрошено более 70 свидетелей, проведены очные ставки, обыски в жилище подсудимого и администрации сельского поселения, а также почерковедческая судебная экспертиза.

Бахмат свою вину не признал, однако она полностью подтверждается совокупностью доказательств, полученных в ходе предварительного следствия. Приговором суда ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.