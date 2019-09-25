Мода на необычные имена не теряет актуальности: самым известным москвичом со странным именем стал БОЧ рВФ 260602 из Чертанова, которому уже исполнилось 17 – мальчик не получил российский паспорт, зато попал в Википедию. Хотя психологи предупреждают, что у таких детей могут быть проблемы во взрослом возрасте, когда странное имя не совпадает с личностью человека, родители продолжают креативить, называя детей Аладдином, Путиным и Люцифером. Что движет взрослыми, и как живется людям со странными именами, РИАМО рассказали жители Москвы.

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Марина, 25 лет, Москва, мама 5-летней Афродиты:

«В детстве я хотела, чтобы меня звали Афродитой. Узнав об этой богине красоты из греческой мифологии, я стала просить родителей поменять мне имя, но они думали, что это детский каприз. Позже по закону я могла бы сама сменить имя на Афродиту, но как-то со временем мечта забылась.

А когда узнала, что жду дочь, решила – будет только Афродита. Муж сначала был против, но потом сдался. А вот свекровь так и не смирилась и зовет внучку Марусей. Даже не думает переучиваться. В детский сад приходит за внучкой и кричит: «Маруся, я пришла». Теперь дочка отзывается на оба имени».

Олег, 42 года, Москва, отец 7-летнего Виктория:

«Я по отчеству Викторович и мечтал назвать сына в честь отца. Но жена была категорически против – мол, слишком по-простецки звучит. И сама предложила назвать мальчика – Викторий.

Хотя я считаю это имя слегка женственным, пришлось пойти на компромисс. Но сам сына Витей зову, хотя жена требует называть ВиктОр, с ударением на букву «о».

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Марс, 35 лет, Москва, сборщик мебели:

«Моя мама очень увлекалась астрономией и, по ее рассказам, еще в школе решила – своего ребенка она назовет в честь планеты. Родись я девочкой, звали бы меня Венерой или Землей. С именем для мальчика выбор побольше.

Мама долго сомневалась между Юпитером, Нептуном, Плутоном и Марсом.

В итоге победил ближайший «сосед» Земли. А вот о том, что Марс еще и бог войны согласно римской мифологии, мама не подумала. В итоге у меня очень боевой характер: в школе постоянно дрался, а в институте мне сломали нос. Сейчас повзрослел, остепенился, но все равно бывают стычки с людьми.

Окружающие упорно зовут меня Марком, раньше я пытался возмущаться, а теперь смирился».

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Герда, 28 лет, Москва, врач-педиатр:

«Имя Герда переводится как «защитница» и имеет скандинавские корни. Так меня назвал папа, причем еще до рождения: УЗИ тогда не делали, но он сразу сказал – будет девочка, назовем ее Герда, а потом у нас родится Кай.

В детстве мое имя мне ужасно не нравилось – оно дико звучало для окружающих, и меня высмеивали. Да и я сама в детстве с трудом выговаривала свое имя. А люди постоянно переспрашивали.

Мне надоедало повторять свое имя по сто раз, и я представлялась Катей или Машей.

Мама рассказывала, что куда бы мы не ехали или где бы не гуляли – со всех сторон ко мне обращались по-разному.

Кстати, в юности было много вариантов сократить имя – Гера, Герыч и даже Дуся – от Гердуся.

Но ничего из этого не прижилось, и для всех я просто Герда. Лишь став старше, я начала понимать силу и уникальность своего имени».

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Неждана, 32 года, Москва, студентка МГОУ:

«Имя Неждана придумали родители, от слов «не ждать», «нежданный ребенок». Когда я называю свое имя, люди удивляются, говорят, оно очень красивое и интересное.

А вот когда меня называют Снежана или Надежда, это очень раздражает».