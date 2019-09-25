РИАМО - 25 сен. Минувшей ночью в Подмосковье случились заморозки, в Волоколамске температура опустилась почти до минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшей ночью на Русской равнине было очень холодно. Например, в Ростовской и Волгоградской областях температура местами опустилась до минус 3-4 градусов.

«В Московском регионе холоднее всего было в Волоколамске (-1,8 градуса), в черте города температура колебалась от +1 до +3 градусов, в центре Москвы было около +5 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в октябре в Московский регион может вернуться тепло и температура будет подниматься до плюс 20 градусов.