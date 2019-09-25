РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 сен. Рабочие приступили к прокладке канализационных сетей в строящейся школе микрорайона Южный Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники администрации городского округа Котельники проверили ход строительства школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный. Строительные работы начались в конце апреля.

«Сейчас на объекте работают порядка 70 человек. Идет прокладка наружных сетей канализации на территорию школы и завершается прокладка наружной теплосети», – говорится в сообщении.

Также на объекте начали работы по кирпичной кладке внутренних стен цокольного этажа. Также ведутся монолитные работы вертикальных и горизонтальных конструкций второго этажа блока «А», продолжаются монолитные работы первого этажа блока «Б».

«Долгожданная школа в микрорайоне Южный появится в 2020 году. Она будет оформлена в цветовой гамме и стилистике, соответствующей всему микрорайону. Внутри расположатся современные классы, столовая, медпункт, кабинеты для кружков, спортивный и танцевальный залы, библиотека с медиатекой и даже спальни», – отмечается в материале.

В сообщении уточняется, что в школе будет спортивная зона с волейбольно-баскетбольной площадкой, полосой препятствий и футбольным полем.

«Ввод школы в эксплуатацию позволит полностью ликвидировать вторую смену в микрорайонах Южный и Силикат», – заключается в материале.