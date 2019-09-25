РИАМО – 25 сен. Участники Всероссийской акции «Безопасность детства» самостоятельно устранили почти 25 тысяч недостатков, которые были выявлены на различных объектах, неисправленные недостатки на 763 объектах остаются на контроле региональных детских омбудсменов, сообщила журналистам в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Самое потрясающее явление то, что нарушения устраняются руками самих участников акции – ремонтируют площадки, заколачивают входы в бесхозные дома. И 24811 недостатков устранено руками самих участников акции», - сказала Кузнецова.

Она заметила, что неисправленные недостатки на 763 объектах остаются на контроле региональных детских омбудсменов.

По ее словам, с целью контроля устранения недостатков проведено более 7,7 тысячи повторных проверок.

«Мы предлагаем, увидев эффективное и активное участие Минспорта в этом году, разработать межведомственный приказ о взаимодействии в сфере организации досуга детей в каникулярное время. <…> Также необходимо обобщить лучшие практики акции и рекомендовать их для внедрения во всех субъектах РФ», - добавила Кузнецова.

Акция «Безопасность детства» проводится второй год по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при участии региональных детских омбудсменов, профильных ведомств, родительского сообщества с целью профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.