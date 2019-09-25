РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. Новый брендированный экскурсионный автобус появился в Люберцах в рамках проекта «Активное долголетие», теперь жители старшего поколения смогут посетить маршруты по городам Подмосковья, сообщила сотрудница Люберецкого управления соцзащиты населения Ольга Казакова.

В среду в ТЦ «Орбита» прошло мероприятие в формате «Социальной гостиной», на котором обсудили вопросы, касающиеся работы «МособлЕИРЦ», и приоритетный проект Московской области «Активное долголетие».

«В 2020 году планируется открыть клуб для старшего поколения в Люберцах. Также администрация выделяет брендированный автобус для экскурсий. Всего у него будет 10 маршрутов по городам Московской области. Экскурсии будут проходить раз в неделю», – сказала Казакова.

Проект «Активное долголетие» реализуется на территории Подмосковья с 2019 года. В рамках него пожилые люди в Люберцах могут посещать любые 10 занятий бесплатно. Посетить можно скандинавскую ходьбу, уроки дыхательной гимнастики, танцы, плавание.