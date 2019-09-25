РИАМО - 25 сен. В Раменском городском округе полицейские задержали трех мужчина 1982, 1979 и 1974 годов рождения, которых подозревают в разбойном нападении, рассказал РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчины напали на своего знакомого на улице Гагарина в деревне Кузнецово. Они побили его и похитили телефон и паспорт.

«Сумма ущерба – 1500 рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлены и доставлены в отделение трое подозреваемых», - рассказал собеседник агентства.

Все они на данный момент задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».