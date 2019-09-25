РИАМО – 25 сен. В жилых комплексах новой Москвы с начала 2019 года было создано 1995 новых парковочных мест, это стало возможным благодаря реализации принципа комплексной застройки, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В подземных паркингах создано 959 из них, и 1036 – на открытых парковках рядом с жилыми домами», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он дополнил, что на новых территориях реализуется принцип комплексной застройки, который предусматривает создание комфортной городской среды.

«Это касается и достаточного количества парковочных мест около жилых зданий. Каждый год в новой Москве их создается не менее 5-6 тысяч», – подчеркнул Жидкин.

Он пояснил, что большое количество парковочных мест появится в транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), которых в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) будет более 20.

«В этом году мэр столицы Сергей Собянин открыл один из таких ТПУ около станции метро «Саларьево». Там создано порядка 7 тысяч парковочных мест», – резюмировал Жидкин.