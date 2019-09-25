РИАМО – 25 сен. В подмосковных Мытищах задержали воров-любителей жевательной резинки, ими оказались уроженцы Дагестана, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны выехали по сигналу тревожной кнопки в один из супермаркетов города.

«Там по подозрению в совершении кражи были задержаны 24 и 27-летние жители Республики Дагестан, один из которых был ранее судим. Молодые люди вынесли из магазина 16 коробок жевательной резинки, спрятанные в сумках и под одеждой», – отмечается в сообщении.

Росгвардейцы задержали злоумышленников на выходе из торгового центра и передали их сотрудникам полиции. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, резюмируется в материале.