РИАМО - 25 сен. Заведующий лабораторией биологии развития растений биологического факультета МГУ Владимир Мурашев отметил, что пораженные плодожоркой яблоки можно есть, но предварительно нужно удалить испорченные участки плода, сообщает aif.ru.

«Яблоко с червоточиной — скорее хороший признак, говорящий о том, что плоды не обрабатывались ядами и ген яблока не изменен. В ряде ГМО-яблок «запрограммирована» непривлекательность для плодожорок, например. На заграничных яблоках насекомых вы не найдете — без химии хотя бы перед транспортировкой они не доедут до наших прилавков», - сказал Мурашев.

Тем не менее червивые яблоки не следует сбрасывать в компостную яму, в противном случае на следующий год плодожорок на участке станет еще больше.

Ранее пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщала, что за август в четырех аэропортах Московского региона выявили около 3 тонн растительных продуктов, зараженных вредителями. Всю опасную продукцию уничтожили.