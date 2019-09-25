РИАМО – 25 сен. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе собрания фракции «Единая Россия», участие в котором также принял первый зампред правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов, рассказал о важности инвестпроектов для развития регионов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Когда мы говорим о развитии регионов, речь идет о возможностях реализовать инвестиционные проекты. Без этого регионы развиваться не будут. Хотя их налоговая база прирастает, но рывка ждать не приходится. А именно эту задачу поставил президент в своем послании», - сказал Володин.

Он отметил, что есть необходимость обеспечения реализации инвестиционных проектов. Кроме того, по словам Володина, их реализацию нужно подкрепить реальными решениями.

«Это должно быть не декларативно. Мы должны продумать, за счет каких источников регионы могли бы развивать экономику. Развивая экономику регионов, мы будем развивать экономику России», — добавил Володин.

В качестве примера он привел Тамбовскую область, в которой пакет соответствующих инициатив составляет более 50 миллиардов рублей.