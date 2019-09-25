РИАМО - 25 сен. Количество киосков и павильонов в подземных переходах Москвы увеличилось в два раза по итогам городских аукционов по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Почти 500 предпринимателей с начала года претендовали на возможность открыть свой бизнес в подземных переходах. Количество киосков и павильонов, реализованных через городские аукционы, увеличилось в два раза: с 20 в прошлом году до 48 за аналогичный период этого года», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, с учетом представленных лотов, принять участие в торгах было интересно как представителям малого бизнеса, претендующим на один объект, так и крупным компаниям, готовым приобрести сразу несколько павильонов.

Ефимов добавил, что средняя конкуренция на таких аукционах в этом году составила 11 участников на лот, а среднее превышение – 60%.

Итоговая цена аренды за один квадратный метр варьировалась от 869 рублей до 71 тысячи рублей в месяц. По итогам аукционов с победителями заключены договоры аренды сроком на 5 лет.

Специализация выставленных на торги нестационарных торговых объектов значительно расширилась по сравнению с прошлым годом, уточнил руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«90% реализованных объектов имели комплексную специализацию в прошлом году. Сейчас функциональный перечень был расширен. С начала года популярностью пользовались киоски продажи галантерейных товаров, за право заключения договора по которым конкурировали на открытых аукционах 146 участников, киоски с парфюмерией – 33 заявки», – пояснил Дегтев.

Он отметил, что галантерейный бизнес победители аукционов открыли в переходах девяти станций метро – «Сходненская», «Китай-город», «Коньково» и других. А точки продажи парфюмерии расположились в переходах станций метро «Ясенево», «Южная», «Пятницкое шоссе», «Китай-город».

Пользовались популярностью киоски сотовой связи (31 заявка), павильоны с продажей кондитерских товаров (27). Вместе с ними предприниматели боролись за место продажи сувениров (5), хозяйственных товаров (10), цветов (2), печатной продукции (9).