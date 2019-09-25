РИАМО – 25 сен. В ходе Всероссийской акции «Безопасность детства» было проверено более 270 тысяч объектов во всех регионах, впервые в рамках акции был введен единый день безопасности, сообщила журналистам в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В этом году у нас приняли участие все субъекты Российской Федерации. <…> В целом за три месяца работы <…> проверено 270012 объектов. Среди них детские и спортивные площадки, чердачные и подвальные помещения, образовательные организации и прилегающие к ним территории, организации отдыха и оздоровления, торговые развлекательные центры, пляжи, водоемы, недостроенные заброшенные здания и так далее», - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в этом году впервые в рамках акции был введен единый день безопасности, который проходил десятого числа каждого месяца.

По ее словам, самые распространенные нарушения, которые были выявлены в ходе акции, – это свободный доступ на объекты повышенного риска, травмоопасное оборудование на детских и спортивных площадках, отсутствие освещения, нарушение периметрального ограждения.

«Также были выявлены открытые канализационные люки – 1083, то есть 1083 ребенка мы могли бы потерять. Вот эта ситуация, что в XXI веке мы продолжаем практически вручную закрывать канализационные люки. Я считаю, она вообще не простительная, она не допустима, она позорная и преступная», - добавила Кузнецова.

Акция «Безопасность детства» проводится второй год по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при участии региональных детских омбудсменов, профильных ведомств, родительского сообщества с целью профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.