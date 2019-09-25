РИАМО - 25 сен. Мужчина и его приятель смогли дать отбор пятерым неизвестным, которые пытались отнять у них 2 миллиона рублей в Таганском районе столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, инцидент произошел на Рогожском Валу, у дома 5/20.

«Пятеро неизвестных распылили мужчине в лицо содержимое газового баллончика и нанесли побои, после чего пытались открыто похитить его денежные средства в сумме 2 миллиона рублей. Находившийся рядом его знакомый четыре раза выстрелил из травматического пистолета в сторону нападавших, которые ничего не похитив, скрылись», – сказал собеседник агентства.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.