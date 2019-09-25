РИАМО – 25 сен. Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, который предусматривает освобождение от обложения налогом средств, полученных жертвами стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или терактов, передает Федеральное агентство новостей.

Решение было принято на пленарном заседании в среду. Автором поправок в Налоговый кодекс РФ выступило правительство.

«Согласно документу, речь идет о доходах в связи с полным или частичным прекращением обязательств по уплате задолженности, доходах в виде материальной выгоды, а также иных доходах в денежной или натуральной формах», – отмечается в сообщении.

Документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Он закрепляет в законодательстве право на освобождение от обложения НДФЛ доходов в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других ЧС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый закон будет иметь обратную силу: предусмотренные налоговые послабления распространятся и на тех, кто пострадал в начале года. Кроме того, их действие не будет зависеть от источника дохода.