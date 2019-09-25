РИАМО - 25 сен. Возгорание произошло в административном здании в парке на западе Москвы, его оперативно потушили прибывшие пожарные расчеты, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Большая Филевская, дом 22, строение 15.

«По данному адресу происходило загорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади порядка 300 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание. Информации о пострадавших не поступало.

К месту пожара выезжала мобильная лаборатория для контроля вредных веществ в районе загорания. После анализа превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.