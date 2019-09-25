РИАМО – 25 сен. Годовой план ремонта подъездов в Реутове выполнен на 88,32%, из 276 подъездов, включенных в план ремонта на 2019 год, осталось отремонтировать 32, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«До декабря, на год раньше планового срока, мы полностью завершим пятилетнюю губернаторскую программу «Мой Подъезд» по ремонту мест общественного пользования в жилых домах Реутова. Всего в городе будет отремонтирован 1 241 подъезд в 375 жилых домах. В этом году (в 2019 году – ред.) нам предстоит закончить ремонт в 276 подъездах, при этом 244 из них уже готовы, работы еще в 32 близятся к завершению», – сказал Каторов.

Он заметил, что после завершения 4-летнего цикла ремонт начнется в тех подъездах жилых домов, которые обновлялись 4-5 лет назад.

По данным Реутовского информагентства, программа «Мой подъезд» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2017 году. Она подразумевает ремонт подъездов жилых домов с помощью финансовых вливаний местного и областного бюджетов, управляющих компаний и собственников жилья. В случае согласия на участие, собственники доплачивают не больше 5% от полной стоимости ремонта.

В рамках проекта производится замена старых подъездных окон на современные пластиковые, портящие внешний вид подъезда кабели и провода убираются в специальные короба, на этажах устанавливаются энергосберегающие светодиодные лампы. Стены штукатурят и окрашивают в цвета, которые традиционно выбирают сами жильцы. При этом в Реутове было несколько случаев, когда в определенный цвет по желанию собственников квартир были окрашены даже отдельные лестничные площадки.

В ходе ремонта также производится обязательная замена плитки на первом этаже, полной реконструкции подвергаются входные группы. Силами управляющих компаний в подъездах заменяют почтовые ящики, устанавливают пандусы, козырьки с антивандальными энергосберегающими светильниками, меняют входные и тамбурные двери, дверные доводчики, клапаны мусоропровода и так далее. Виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке согласуются с жильцами.