РИАМО - 25 сен. Сейчас в столице сохраняется прохладная погода, средняя температура держится ниже средних многолетних значений, и только после среды она может приблизиться к норме, однако в целом месяц будет теплее обычного, сообщается на сайте «Метеоновости».

В последней декаде сентября в Москве нередко бывает холодно. Среднесуточная температура опускается до 6 градусов и ниже, как в октябре. Обычно такая погода держится не больше 2-3 дней, но сейчас холода в городе задержались. Только после среды температура может вернуться к норме.

«Самый длительный период холодной погоды в конце сентября был в Москве в 1966 и 1977 годах и длился 9 дней. В те годы и средняя месячная температура воздуха была ниже нормы на 1,5 градуса. Нынешний же сентябрь, несмотря на холодную последнюю декаду, будет в целом теплее многолетних значений», — говорится в сообщении.

Самым холодным днем конца первого осеннего месяца было 26 сентября 1997 года. Тогда среднесуточная температура составила 0,4 градуса, что соответствует началу ноября.