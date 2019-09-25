РИАМО - 25 сен. Аграрная выставка «Золотая осень-2019» пройдет в Москве на ВДНХ с 9 по 11 октября, участие в ней примут порядка 25 представителей Подмосковья, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Золотая осень» - главная аграрная выставка Россия, приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«На выставке традиционно будет представлена масштабная экспозиция достижений подмосковных сельхозпроизводителей. Ожидается порядка 25 участников. Свою продукцию привезут крупнейшие предприятия Подмосковья, а также небольшие фермерские хозяйства», - сказал Разин.

Экспозиция Московской области разместится на двух этажах. На стендах будет представлена продукция, отражающая приоритетные направления развития сельского хозяйства региона — сыроварение, хлебопечение, выращивание овощей и ягодных культур в тепличных комплексах, переработка мясной и молочной продукции.

«Подмосковная делегация примет активное участие в деловой программе форума - круглых столах, семинарах, конференциях и рабочих встречах. Обсудим с партнерами наши возможности, перспективы развития агропромышленного комплекса региона», - добавил Разин.

Министр также подчеркнул, что будет вопрос продвижения продукции аграриев Московской области на зарубежных рынках. Кроме того, в рамках выставки представят новые инвестпроекты региона, а также подпишут ряд соглашений.