РИАМО – 25 сен. Юные артисты Детского музыкального театра Реутова стали участниками творческой смены в «Артеке», коллектив наградили путевками за блестящее выступление на фестивале самодеятельных школьных театров, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Коллектив отправился на творческую смену Международного детского центра. Путевки в «Артек» стали специальным призом министерства культуры России для победителей XIII фестиваля самодеятельных школьных театров «Москва – Театр – Школа», который проходил в конце мая в знаменитом Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац в Москве», – говорится в сообщении.

Фестиваль проводился при поддержке Минкульта РФ в рамках специального проекта «Театр – детям» Года театра и отличался особым масштабом. В нем приняли участие 70 коллективов со всей страны.

«Воспитанники Реутовской школы искусств завоевали на этом фестивале сразу два Гран-при из четырех возможных: спектакль «Лесные картинки» был признан лучшим в номинации «Музыкальный театр», а балет «Фея кукол» в постановке Аллы Пущенко – в номинации «Хореографический театр», – отмечается в материале.

Детский музыкальный театр Реутова был основан в 1995 году по инициативе городской администрации. По данным Реутовского информагентства, на сегодняшний день дополнительное образование здесь получают около 350 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Художественный руководитель школы искусств – Детского музыкального театра – Заслуженный работник культуры РФ Ирина Тульчинская.