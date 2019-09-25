РИАМО - 25 сен. В столичном районе Люблино неизвестные избили молотком мужчину и отняли у него рюкзак, в котором находились наличные деньги в сумме 19,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, инцидент произошел на Тихорецком бульваре у дома №12, корпус 1.

«Четверо неизвестных молотком нанесли удар по голове мужчины, угрожая ему пистолетом, открыто похитили рюкзак, в котором находились принадлежащие ему денежные средства в сумме 19,8 миллиона рублей, личные документы, и скрылись на автомобиле Ford Mondeo», – сказал собеседник агентства.

В городе объявили план «Перехват». Машину позже обнаружили на Таганрогской улице. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.