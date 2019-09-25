РИАМО - 25 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил министра экономики и финансов Московской области Елену Мухтиярову с днем рождения, пожелав ей здоровья и неиссякаемого жизнелюбия.

«День рождения сегодня отмечает министр экономики и финансов Московской области Елена Вячеславовна Мухтиярова. Желаю Вам доброго здоровья, отличного настроения, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!» - написал Брынцалов на своей странице в «ВКонтакте».

Мухтиярова родилась 25 сентября 1980 года. Она окончила «Московский университет потребительской кооперации в 2002 году. В Московской области занимала пост заместителя министра финансов региона с июня 2016 года. С 12 мая 2017 года Мухтиярова исполняла обязанности министра экономики и финансов Московской области.