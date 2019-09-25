РИАМО - 25 сен. В подмосковном Щелкове состоится фестиваль «Сырная гонка», мероприятие пройдет с 25 по 27 октября на территории «Щелковского районного рынка», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Это уникальное мероприятие, на котором можно будет не только продегустировать и приобрести разнообразные сыры и фермерскую продукцию, но также принять участие в интерактивной развлекательной программе и выиграть главный приз – головку сыра в «сырной гонке», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Сырная гонка» подразумевает под собой ряд спортивных дисциплин на скорость и ловкость. Изготовленный собственноручно главный приз команде победителей вручит председатель Союза сыроваров Олег Сирота.

На фестивале представят продукцию более чем 25 сыроваров со всей России – мягкие и твердые сыры, сыры с плесенью, сливочные, копченые и много других необычных сортов.

«Подобные мероприятия на территории Московской области проходят не в первые и имеют положительный отклик у жителей. Разнообразие представленной продукции и интересная программа никого не оставят равнодушным», – добавил Посаженников.

Мероприятие состоится на рынке, расположенном по адресу: Щелково, улица Талсинская, дом 1А.