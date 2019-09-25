РИАМО - 25 сен. В ближайшее время начнутся продажи в клубном доме «Счастье на Ломоносовском», реализовывать их будут с помощью эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая площадь дома составляет 9 тысяч квадратных метров, причем на жилье приходится чуть более половины площади — почти 5 тысяч квадратных метров, это 56 квартир. Их продажу застройщик планирует начать в самое ближайшее время через открытие покупателями эскроу-счетов», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

13-этажное здание находится по адресу: Западный административный округ, Ломоносовский проспект, владение 36. На каждом из этажей будет находиться не более пяти квартир, а под домом разместится паркинг на 54 машино-места, в котором также найдутся места для хранения велосипедов и мотоциклов.

Первый этаж здания будет отведен под коммерческие помещения и инфраструктурные объекты. Для них будут оборудованы отдельные входы.

«Архитектурно-планировочные решения «Счастья на Ломоносовском» разработаны с учетом особенностей ближайшего окружения. Перед архитекторами стояла задача вписать типичные элементы сталинского ампира – монументальность, строгую геометрическую пропорциональность, фасады в светло-коричневых оттенках – в современный городской контекст», – дополняется в материале.

В доме будет установлена система контроля и управления доступом, видеонаблюдение и охранная сигнализация, а также противопожарная система и комплекс управления эвакуацией.

Счет эскроу – это механизм отложенной оплаты. Он оформляется через заключение трехстороннего договора между покупателем, застройщиком и банком. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.