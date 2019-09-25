РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. Завод «ЗиО-Подольск» изготовил первое отечественное оборудование для производства сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») освоил производство нового вида оборудования – витых теплообменных аппаратов для низкотемпературной переработки газа. Комплект из шести изделий отгрузили заказчику в поселок Сабетта в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорится в сообщении.

Аппараты будут работать в составе комплекса сжижения природного газа «Ямал СПГ» производительностью до 1 миллиона тонн СПГ в год. Комплекс создан по российской технологии сжижения газа «Арктический каскад», разработанной ПАО «НОВАТЭК».

В рамках проекта «ЗиО-Подольск» изготовил шесть аппаратов: пять испарителей этана и одну емкость мгновенного испарения. Высота испарителей составляет порядка 15 метров, диаметр – 2,2-2,6 метра, масса – от 61 до 86 тонн. Пять изготавливаемых теплообменников являются однотипными и в то же время разными по рабочим условиям эксплуатации, то есть по тепловой нагрузке, производительности, температуре и давлению. Шестой аппарат – емкость мгновенного испарения, служит для сжижения природного газа. Разработчиками технического проекта и рабочей конструкторской документации являются специалисты ПАО «ЗиО-Подольск» под руководством конструкторского отдела.

«Участие в таком сложном проекте значительно расширяет наши компетенции и возможности предприятия для работы на российском и международном рынках», – сказал генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов.

В изготовлении нового вида продукции задействовали высокотехнологичное оборудование, а также разработали и применили собственные технические решения. Реализация проекта позволяет обеспечить нефтегазовый сектор экономики технологически сложным оборудованием российского производства, что снижает зависимость проектов по производству СПГ от иностранных поставщиков.

Создание отечественного оборудования и технологий производства, хранения и транспортировки СПГ является одной из приоритетных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Для ее решения правительством РФ утверждена разработанная минпромторгом России дорожная карта по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и строительства судов-газовозов.