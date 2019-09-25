РИАМО - 25 сен. В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве собственной матери 1954 года рождения, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 23 сентября в квартире жилого дома, расположенного по улице Павла Корчагина в Москве, во время ссоры на бытовой почве мужчина нанес своей матери <…> множественные удары руками и ногами по различным частям тела», - сказала Иванова.

Женщина скончалась от полученных травм, ее сына задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На данный момент следователи проводят мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.