РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. На стадионе «Урожай» в поселке Томилино подмосковных Люберец 29 сентября пройдет фольклорный фестиваль «Народные потехи», сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Фольклорный фестиваль «Народные потехи» пройдет на стадионе «Урожай» городского округа Люберцы 29 сентября в 14:00. Как ожидается, участие в нем примут более одной тысячи человек», – сказал Ружицкий.

По его словам, в рамках фестиваля для участников проведут мастер-классы по плетению из лозы, изготовлению глиняной посуды, кожевенному и кузнечному делу. Дети смогут покататься на русских деревянных каруселях. Гостей праздника ждут также народные игры и забавы.

«Основная цель фестиваля – сохранение лучших образцов обрядового фольклора, формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что на концертной площадке будет звучать русская народная музыка в исполнении профессиональных и самодеятельных фольклорных коллективов, а также учеников люберецких школ и Домов творчества.