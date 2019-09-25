РИАМО - 25 сен. Столичные полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм своей пожилой матери, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в квартире на улице Павла Корчагина. Безработный мужчина сообщил об обнаружении тела своей матери 1954 года рождения. Прибывшие полицейские зафиксировали на теле женщины многочисленные травмы.

«Мужчина изобличен в том, что, находясь в квартире по месту жительства, нанес тяжкие телесные повреждения своей матери, в результате которых она скончалась», – сказал собеседник агентства.