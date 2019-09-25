РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В среду отключат электроэнергию в девяти домах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«25 сентября с 13:00 до 17:00 отключат электроэнергию по следующим адресам: проспект 50-летия Октября, в домах №№11, 11А, 13, 13А; улица Театральная, в домах №№3, 5, 7/6; улица Мичурина, в домах №№5, 5А», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства. Работы на подстанции ведет «Мосэнерго».