РИАМО - 25 сен. Столичные водители активно пользуются возможностью вносить изменения в завершенную парковочную сессию, которая была запущена через мобильное приложение, за квартал автолюбители изменили более 123 тысяч парковочных сессий, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Возможность корректировки появилась в обновленном приложении «Парковки Москвы» 21 июня. Автомобилисты могут скорректировать уже завершившиеся парковки: изменить госномер автомобиля и/или номер парковочной зоны либо скорректировать время завершения парковочной сессии», – говорится в материале.

Изменения в парковочную сессию можно внести до конца суток. При этом изменить каждую парковочную сессию можно только один раз, а продлить – только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.

«Отметим, что возможность исправлять парковочные сессии есть только в новой версии приложения «Парковки Москвы», а старая версия с 1 октября перестает поддерживаться», – добавляется в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют переходить на новое мобильное приложение – оно доступно для скачивания в App Store или Google Play под названием «Парковки Москвы New». После установки приложение будет называться «Парковки 2». Баланс парковочного счета из старого приложения автоматически перенесется в новое.