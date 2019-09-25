РИАМО - 25 сен. Подмосковные следователи предъявили уроженцу Республики Коми 1967 года рождения обвинение в совершении тройного убийства на территории региона в 1998 году, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В мае 1998 года в доме, расположенном в городе Хотьково Сергиево-Посадского района (сейчас - Сергиево-Посадский округ) были найдены трупы трех мужчин с множественными рубленными ранами. По данному факту было возбуждено дело. Указанное преступление долгое время оставалось нераскрытым.

«В ГСУ СК России по Московской области поступила явка с повинной от уроженца Республики Коми 1967 года рождения, осужденного к пожизненному лишению свободы за совершение убийств и иных тяжких и особо тяжких преступлений», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, на допросе следователю мужчина дал признательные показания и рассказал, что весной 1998 года он вместе двумя подельниками скрывался в Хотькове от правоохранительных органов за совершенные преступления на территории Республики Коми.

У злоумышленников возникло подозрение, что несколько местных жителей знают об их криминальной деятельности, и, опасаясь разоблачения, преступники решили их убить.

Она отметила, что в результате, находясь в одном из частных домов в Хотькове, они убили трех мужчин. Также обвиняемый сообщил, что после совершения тройного убийства они вывезли в лес еще двух мужчин, которых тоже убили, а тела закопали в землю.

Кроме этого, обвиняемый сообщил, что причастен к совершению ряда преступлений на территории Краснодарского края и Ростовской области. Данная информация проверяется.

В настоящее время решается вопрос о переводе осужденного в следственный изолятор Московской области для проведения с его участием следственных и процессуальных действий.